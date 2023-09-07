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Post-Practice (9/6) Video Interview: WR Noah Short with GBK’s Joe Iacono

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Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Wide Receiver Noah Short
Wide Receiver Noah Short (Danny Wild - USA TODAY Sports)

Last Saturday against ULM, Sophomore wide receiver Noah Short registered his 1st career reception in the Black & Gold Army football uniform.

The 6-foot-0, 180-pounder out of San Jose, California has plenty of upside, and to go along with an upbeat personality.

He is one of several quality receivers for Army, which of course is led by junior Isaiah Alston, but we anticipate that Short who has the potential to become a weapon in this year’s offense will be on the end of more receptions as the season unfolds.

Bonus Chat (Off Camera)

“Okay, because we have some nice … some new stuff, new formations. It should be good {Big Smile}.”
— Short asking Iacono if he is going to be at the game on Saturday

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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