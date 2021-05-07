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football
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RB Trenton “Uno” White picks up Army offer
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
At 5-foot-11, 218 pound Trenton White presents a tough target for any defenders that face the running back from Lubbock, Texas out of Lubbock-Monterey High School.“I’m a power back along with speed...
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