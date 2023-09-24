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Update on Army West Point Football's Andre Miller

Army West Point Medical Staff to attend Andre Miller as head coach Jeff Monken looks on
Army West Point Medical Staff to attend Andre Miller as head coach Jeff Monken looks on (Danny Wild - USA TODAY Sports)
GoBlackKnights.com
Courtesy of Army West Point Athletic Communications

WEST POINT, N.Y. – Army football player Andre Miller, who was immobilized and taken to the hospital in Saturday’s game at Syracuse, has been discharged from the hospital and is back at the campus of West Point.

Andre continues to be in the care of our amazing medical staff and support team. We thank you for all your thoughts and prayers over the last 24 hours.

The Army Football Brotherhood looks on as Miller is being attended to
The Army Football Brotherhood looks on as Miller is being attended to (Danny Wild - USA TODAY Sports)

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