News More News
{{ timeAgo('2022-08-25 05:41:15 -0500') }} football Edit

(Video) Post-Practice (8/24) Interview with HC Jeff Monken

Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

The Black Knights are now just 9 days away from their season opener on the road against Coastal Carolina.

Army Head Coach Jeff Monken met with the media after yesterday’s practice to discuss several topics.

Let’s catch what the Army Black Knights’ mentor had to say

Head Coach Jeff Monken

The Army football season opener (9/3) is just around the corner - don't miss out!
The Army football season opener (9/3) is just around the corner - don't miss out!

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

Why GoBlackKnights.com?

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Subscribe to our GBK YouTube Channel

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}