Army's 2023 football captain and linebacker Leo Lowin will look to keep the linebacker flow going from Army West Point to the NFL.
The product of Austin, Texas Leo is a mini-camp invite tryout with the Carolina Panthers.
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He joins in their NFL quest fellow defensive teammate Jimmy Ciarlo who signed a UDF contract with the New York Jets.
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