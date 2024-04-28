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2023 Captain & LB Leo Lowin is a Carolina Panther invite

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GoBlackKnights.com Staff
Army LB Leo Lowin
Army LB Leo Lowin (Danny Wild - USA TODAY Sports)

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Army's 2023 football captain and linebacker Leo Lowin will look to keep the linebacker flow going from Army West Point to the NFL.

The product of Austin, Texas Leo is a mini-camp invite tryout with the Carolina Panthers.

He joins in their NFL quest fellow defensive teammate Jimmy Ciarlo who signed a UDF contract with the New York Jets.

FLASHBACK:

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