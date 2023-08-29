News More News
ago football Edit

Jeff Monken's Pre-Game Weekly Presser: 8/29/23

GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

GBK Related Articles:

2023 Behind Enemy Lines (Opponent Preview - Game #1): ULM - (8/29)

Army Black Knights' Two-Deep Depth Chart vs. ULM (8/29)


The Black Knights are just four days away from their season opener on the road to Monroe, LA to take on the Warhawks of the University of Louisiana-Monroe.

Army Head Coach Jeff Monken met this afternoon with the media, including Charles Grevious of GoBlackKnights.com.

Let’s take a look and listen in as the Army football mentor addressed several topics surrounding today’s questions.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

Why GoBlackKnights.com?

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram!

WATCH the latest videos from GoBlackKnights.com and subscribe to our YouTube channel

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}