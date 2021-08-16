 GoBlackKnights - Post-Scrimmage (8-14) Interviews with Jabari Laws & Arik Smith
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Post-Scrimmage (8-14) Interviews with Jabari Laws & Arik Smith

Senior QB Jabari Laws in action during Saturday scrimmage
Senior QB Jabari Laws in action during Saturday scrimmage (Army West Point Athletics)
Joe Iacono
GBK Writer

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GoBlackKnights.com's Joe Iacono & other media during post scrimmage interviews with QB Jabari Laws & MLB Arik Smith.

Stay-Tuned for the post scrimmage follow-up interview with Army Head Coach Jeff Monken.

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