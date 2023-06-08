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GBK Promo - Don't Miss Out On This Great Opportunity

Charles Grevious
GBK Publisher

Promo Code (GBK2024) - Don't Miss Out On This Great Opportunity

Army Football spring ball might be over, but recruiting is in full swing as the program currently will be hosting at least 50 outstanding prospects this weekend (6/9) for the "Knight on the Hudson", along with Saturday's Army football camp.

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Regular analysis/film breakdown of what each commitment means for the Black Knights from the respective high school coaches and our GBK Recruiting Analysis, A.M. Allan.

Complete coverage of the Army Black Knights football team from GBK’s Senior Analyst & Writer, Gordon Larson, and GBK Writer, Joseph Iacono.


Much, much more from our GBK team of sideline reporters, analysts, photographers, videographer, and columnists who follow Army Football 365 days a year.

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