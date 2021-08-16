 GoBlackKnights - Post-Scrimmage (8-14) with Army Head Coach Jeff Monken
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Post-Scrimmage (8-14) with Army Head Coach Jeff Monken

Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Army West Point Athletics)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

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GoBlackKnights.com’s Joe Iacono & other media during post scrimmage interviews with Army Head Coach Jeff Monken. Let’s hear what Coach Monken had to say.


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