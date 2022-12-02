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ICYMI: GBK Articles: Countdown to Army-Navy 2022

Countdown to Showtime!
Countdown to Showtime! (Danny Wild - USA TODAY Sports)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

The December 10th game between the Black Knights & Midshipmen is right around the corner, and GoBlackKnights.com is on top of the intel. But just in case you have missed our Army-Navy football coverage, take a peek inside

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