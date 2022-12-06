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Army-Navy Preview: GBK Analyst Joe Iacono & MidReport publisher Mike James

The Black Knights & Midshipmen will go head-to-head on Saturday
The Black Knights & Midshipmen will go head-to-head on Saturday (Danny Wild - USA TODAY Sports)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

GoBlackKnights.com Analyst/Writer Joe Iacono and TheMidReport.com Publisher Mike James dive into Saturday’s showdown in Philly between the Army Black Knights and the Navy Midshipmen.

Let’s hear what Joe and Mike have to say about the upcoming game, which in the opinion of many is the most prestigious rivalry game in all of college football.


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